MÜSİAD, IBF Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için gündem oluşturacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO karma ticaret fuarı, bu yıl 19'uncu kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açıyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası İş Forumu (IBF) Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi de küresel alanda yaşanan gıda krizi ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin kapsamlı bir gündem oluşturacak.



"SADECE AYAKTA KALMAK DEĞİL, SIHHATLİ OLMAK GEREKİR"



Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası teması ile gerçekleştirilecek IBF Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBF Başkanı Erol Yarar, günümüzde gıda güvenliği konusunun sadece ayakta kalacak şekilde beslenmekten geçtiğini dile getirirken, insanlığın hedefinin nesiller boyu sürecek sağlıklı bir ortam oluşturulmasına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

Başkan Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26'ncısını yapacağımız Uluslararası İş Forumu'nun bu seneki başlığı esasında çok güncel bir başlık; gıda güvenliği. Ukrayna ve Rusya savaşından sonra dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi ve dünya aç kalmayla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla gıda güvenliği konusu çok önemliydi ama gıda güvenliğinin yanında neslin muhafazası dediğimiz iki önemli kavramı dünyada ilk defa bir araya getirdik. Çünkü dünyada bir taraftan açlık korkusu var, bir taraftan da beslendiğimiz gıdaların neslimizi tehlikeye attığı çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Hem bitkiler bozuluyor, hem hayvan nesli bozuluyor, hem de bunlarla beslenen insanların hormonel yapıları, sıhhatleri bozuluyor ve nesiller giderek farklı bir insan türüne dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla sadece gıda güvenliği gibi bir iktisadi kavramı, doğa olaylarını değil, bunun yol açacağı riskleri değil, mevcut geliştirilen gıdaların insan nesline getireceği tehlikelere Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak ayetler ve Peygamber Efendimizin hadisleri eşliğinde bazı deliller getirerek, önemli çözümler önereceğiz. Öncelik gıdada insan neslinin korunmasıdır. Sadece sağ kalmak değil, sıhhatli olmaktır. Biz bu kavramları ilk defa birleştirerek IBF'te çok önemli bir ilke imza atmış olacağız. Daha sonra da bu çok önemli bir konu olduğundan sadece gün boyu yapacağımız panellerle değil, 6 ay sonra Konya'da gerçekleştireceğimiz IBF Türk-Arap İş Zirvesi ile yine uzmanlarla işleyerek, konunun devamını ve Türkiye gündeminde olmasını sağlayacağız."

"MÜSİAD EXPO, MODERN DÜNYANIN MEDİNE PAZARI'DIR"



MÜSİAD EXPO'nun önemine de değinen IBF Başkanı Yarar, MÜSİAD EXPO'nun modern Medine Pazarı anlayışıyla bağları güçlendirdiğini ve yeni ticari birlikteliklere imkan oluşturduğunu belirtti. Başkan Yarar konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"İslam dünyası açısından bakıldığı zaman İslam alemi dünyanın en fakir milletlerini oluşturuyor. Bu fakirliğe söz ile dur demek mümkün değil. Öncelikle İslam ülkeleri arasındaki ticareti geliştirmemiz gerek. İslam ülkelerinin birbirleriyle ticaretleri toplam ticaretlerinin yüzde 10'unu aşmıyor. Bundan petrol ve doğalgazı çıkardığımızda yüzde 5'in altına düşüyor. Dolayısıyla İslam ülkeleri batı ve gelişmiş ekonomilerin iktisadi yapılarına bağımlı haldeler. Bunu çözebilmek için İslam ülkelerinin öncelikle birbirlerini tanıması ve birbirleriyle ticaretlerini geliştirmesi gerekiyor. 1993 yılında yapmış olduğumuz bu tespit, bugün için dahi maaalesef hala geçerli, istatiki açıdan da geçerli, fiili durumla da geçerli. Dolayısıyla bu durumu değiştirmek için bir aksiyonda, bir harekette bulunmamız lazım. İşte MÜSİAD EXPO dediğimiz olgu bunu ortadan kaldırabilmek için uluslararası en önemli ve sürekli olarak yapılan maalesef tek faaliyettir. Biz bütün İslam ülkelerindeki MÜSİAD üyesi iş insanlarının ve IBF üyelerimizin birbiriyle tanışması, B2B görüşmeleri yapması ve fiilen ürünleri görmesi için iki senede bir MÜSİAD EXPO'yu Türkiye'de organize ediyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde bir içeride bir dışarıda bu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. MÜSİAD EXPO, İslam ülkelerini, Müslüman tacirleri bir araya getirmek için Peygamber Efendimizin bundan 1400 yıl önce Medine'de başlatmış olduğu Medine Pazarının günümüzdeki versiyonu olarak, dünyada tek ve özel bir faaliyettir."