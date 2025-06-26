MÜSİAD İngiltere'den Lordlar Kamarası'nda yuvarlak masa toplantısı

Baroness Uddin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Engelsiz Ticarete: İngiltere–Türkiye Ticaretindeki Engelleri Kaldırmak" başlıklı toplantıya, 10'dan fazla parlamento üyesinin yanı sıra her iki ülkeden çok sayıda iş insanı, yatırımcı ve sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve MÜSİAD İngiltere Başkanı Türkan Akbaş yaptı.

ÖZDEMİR: "BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN STRATEJİK BİR ORTAĞIZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla Birleşik Krallık için doğal bir ortak olduğunu ifade etti. Özdemir, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü

14 bini aşkın üyesi ve 60 binin üzerinde şirketiyle MÜSİAD'ın, Türkiye'nin ticaret ve sanayi üretiminin yaklaşık %35'ini temsil ettiğini belirten Özdemir, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsayıcı hale getirilmesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik iş birlikleri açısından da kritik önemde olduğunu vurguladı.

"Birleşik Krallık'ın hizmet ihracatındaki gücüyle Türkiye'nin bu alandaki büyüme potansiyeli birleştiğinde dijital, finansal ve profesyonel hizmetlerde karşılıklı fayda üretmek mümkün olacaktır. MÜSİAD olarak bu sürece aktif katkı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

AKBAŞ: "STA SADECE MALLARI DEĞİL, HİZMETLERİ DE KAPSAMALI"

MÜSİAD İngiltere Başkanı Türkan Akbaş, konuşmasında mevcut STA'nın yalnızca mal ticaretini kapsadığını hatırlatarak, hizmetler, yatırım koruması, kamu alımları, dijital ticaret ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması gibi alanların anlaşma dışında kalmasının özellikle KOBİ'leri zorladığını söyledi.

Vize süreçlerinin karmaşıklığı, kamu ihalelerine erişimdeki eşitsizlikler ve hizmet sunumundaki kısıtların, iki ülke arasındaki potansiyelin altında kalmasına neden olduğunu belirten Akbaş, 2024 yılında ikili ticaret hacminin 27,8 milyar sterline ulaştığını hatırlatarak, "Kapsamlı bir modernizasyonla bu rakam yüzde 25 artabilir" dedi.

"İngiltere'nin finansal ve dijital gücü, Türkiye'nin üretim kabiliyetiyle birleştiğinde çok daha güçlü bir ekonomik mimari kurulabilir. STA'nın kapsamı genişletilmeli, müzakereler hızla tamamlanmalıdır" çağrısında bulundu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER

MÜSİAD UK Sekreteri ve Ticaret-Yatırım Danışmanı Özlem Bacak ise STA'nın modernizasyonunun ekonomik olduğu kadar çevresel bir zorunluluk olduğunu belirterek, yeşil üretim, çevre standartları ve döngüsel tedarik zincirlerinin anlaşma kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte, İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi ve Parlamento Üyesi Afzal Khan, APPG Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Birmingham Hall Green ve Moseley Milletvekili Tahir Ali, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, HSBC Global Trade Solutions Direktörü Stephanie Betant, MÜSİAD İngiltere Sektör Kurulları Başkanı Batuhan Bajdaroğlu, strateji ve finans danışmanı Conor Clifford Murphy, TIOGA Foods Ltd. Yönetim Direktörü Dr. Murat Bayizit ve Greymore Ortağı Sevcan Kaygun gibi isimler, STA'nın farklı sektörlerdeki yansımalarını ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

BÜYÜKELÇİ ERTAŞ: "MODERN STA, ORTAK REFAHIN ANAHTARIDIR"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, STA'nın sadece ekonomik değil, diplomatik bir sorumluluk olduğunu belirterek, hizmetler, dijitalleşme ve yatırım korumasını da kapsayacak şekilde anlaşmanın güncellenmesinin ortak geleceğe yatırım anlamı taşıdığını ifade etti.

TOPLANTI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

MÜSİAD İngiltere üyeleri ve parlamenterlerin yanı sıra; Ant Yapı CEO'su Cengiz Karaduman, Invest in Turkey İngiltere Müdürü Enes Güce, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, BTA Başkanı Murat Şükrü Acar ve Kalyon Cities Kurucusu Mehmet Kalyoncu gibi önemli iş insanları da toplantıya katıldı.

Yuvarlak masa toplantısı, parlamenterlerin soru ve yorumlarıyla devam ederken, STA'nın geleceği ve Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin derinleştirilmesi adına önemli mesajların paylaşıldığı bir platform olarak öne çıktı.