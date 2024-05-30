MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü etkinliği yapıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu ile MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği ve 45 müteahhitlik firmasının katıldığı etkinlik, 3 bine yakın B2B görüşmeye, 300 farklı masaya ve 70 projeye ev sahipliği yaptı.

Sektörün önde gelen müteahhitlik firmaları ile bu firmalara mal, ürün ve hizmet sunan tarafları bir araya getirerek etkin bir tanışma ve işbirliği oluşturmayı hedefleyen MÜSİAD Tedarikçi Günleri Etkinliği, üyelerin ticaretine fayda sağlayacak firmalarla networking imkanı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ, üyelerin ticaretini geliştirebilmek için nitelikli bir organizasyon planladıklarını belirterek, "Çeşitli alandaki firmalarımızı müteahhitlerimizle randevulu olarak bir araya getirdik. 45 müteahhitlik firmamızın temsilcileri B2B görüşmeler yaptı. Aynı zamanda 25 adet stant kuran tedarikçi katılımcılarımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- 300'Ü AŞKIN ÜYEYLE İŞBİRLİĞİ FIRSATI OLUŞTURMA HEDEFİ

MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere de programın uzun bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir çalışma sonucunda, ülkemizin 45 güzide müteahhit firmasını, gayrimenkul geliştiricilerini ve konut üreticilerini, inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızı buraya davet ettik. 300'den fazla üyemizle beraber iş birliği fırsatları oluşturmaya, ticari amacına uygun verimli işler ve projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bugün buradan büyük bir ticaretin çıktılarını alacağız."

MÜSİAD'ın üyelerini bir araya getirerek etkin bir tanışma ve işbirliği oluşturmayı hedefleyen MÜSİAD Tedarikçi Günleri Etkinliği gün boyu sürdü.