MÜSİAD İsviçre yeni yönetimini seçti

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar katılımı ile Zürih Hilton otelde gerçekleşti. Divan Başkanlığını İbrahim Uyar'ın yaptığı, Suat Şahin Divan Başkan Yardımcılığını yaptığı, kongrenin katipliğini Zeki Yıldırım yaptı. Genel kurulda bir önceki dönemin MÜSİAD başkanı Cesur Çıtak ve Genç Müsiad Başkanı Mehmet Said Çelik teşeküt plaketi verilerek hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar genel kurulda yaptığı konuşmada MÜSİAD'a emeği geçen Cesur Çitak yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ederek başladı.

Makamların geçici olduğunu burada bulunma sebebimizin iki ülke arasında ticari ilişkiyi kurmak olduğunu vurgulayan Uyar, Onsekiz ay içinde 62 ülkeyi ziyaret ettiğini hedeflerinin yurtdışında Türk kökenli işadamlarının aynı çatı altına toplamak ve güç birliğini oluşturmak olduğunu söyledi.

Hali hazırda MÜSİAD'ın 87 ülkede örgütlendiği yeni dönümde örgütlenilen ülke sayısının 100' çıkarmak olduğunu söyledi. Uyar, "Yerelde görünelim, yerelde var olalım. muhataplarımızla çatışmadan, onlarla ticaret yapalım istiyoruz. Onlar bize bizde onlara saygı duyalım. Türkiye'den buraya getireceğimiz ciddi ürünlerimiz var. Buradan da teknoloji transfer etmeliyiz. Dünyada 87 ülkede teşkilatlanmış başka teşkilat yok. Bunu iyi kullanmalıyız. Gücümüzü buradaki muhataplarımıza çok iyi anlatmak gerekiyor. düşünce ve zihin dünyamız neyse siz osunuz. Zihin dünyamızı sürekli pozitif ve yapıcı olarak kurgularsak, hayatımızın hee alanına yansır. Pragmatik kullanımı olan önyargılı tanımlamalar, tasnifler, genellemeler ve basitleştirmelerden uzak durarak önce ben idrakının farkına vararak farklı medeniyetlerle uyum içinde çalışacağı." diyerek yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. MÜSİAD İsviçre Kurucu Başkanı Cesur Çitak'ta genel kurulda yaptığı konuşmada 2014 yılında günümüze kadar yaptıkları çalışmaları özetleyerek yapılan çalışmalarda destek verenlere teşekkür etti. Çıtak, yeni yönetim kuruluna da başarılar dilerek, her zaman destek vereceğini söyledi. Daha sonra İTT Başkanı Levent Karaağaç kısa bir konuşma yaptı.

ŞEREF YILDIZ; "BİZ OLACAĞIZ, ÇOK ÇALIŞACAK VE KAZANACAĞIZ"

MÜSİAD İsviçre Şubesinin üyelerinin oyarının çoğunluğunu alarak Başkanlığına seçilen Şerif Yıldız, genel kurula katılanlara teşekkür ederek, kendisine gösterilen güvene layık olacağını belirterek, MÜSİAD İsviçre Şubesinin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Devraldıkları hizmet bayrağını daha yüksek zirvelere taşımak için yola çıktıklarını belirterek, "Cenab-ı Hak bizleri utandırmasın. Yardımcımız olsun inşallah. . Çok kazanmak isteyenin çok risk alması gerektiği gibi, başarılı olmak isteyenlerin de çok çalışması gerekiyor. Çünkü rabbimizin vadi var "Çalışana vereceğim" diye dolayısıyla biz çok çalışarak bize güvenen iş insanlarına bağlı bulunduğumuz genel merkeze layık olmaya çalışacağız" dedi.

MÜSİAD dünya genelinde elde ettiği başarının altındaki en büyük etkenin "Biz" zihniyeti olduğuna da değinin Şerif yıldız, " Biz demek on binlerce iş insanının "tek vücut, yek cihet ve yek istikamet" olması demektir. Dolayısıyla önümüzde başarılı olmuş bu sistemin İsviçre'de de uygulanması gerekiyor. Bu zamana kadar böyle hareket edildiği için MÜSİD İsviçre parmakla gösteriliyor. Şimdi sahip olduğumuz konum nakde çevirerek rakamlara yansıtmamız lazımdır. Hem iş insanı üyelerimizin sayısını arttıracak hem de var olan üyelerimizin güçlenmesini sağlayacak hem de yaşadığımız ülke işadamları birlikleriyle yakın ilişkiye girerek ortak eylem planları yaparak dayanışmayı arttırmalıyız. Ülkemize doğrudan yatırımı sağlamak insanımıza iş ve aş kazandıracak yatırımları arttırarak katkı vermeliyiz. Yapılacak yatırımların ortağı mutlaka bizim üyelerimiz olmalı ve buna gayret göstermeliyiz. Türkiye'deki işadamlarımızın İsviçre ile ilgili bir işbirliği veya yatırımı olacaksa akla mutlaka biz gelmeliyiz. Bunu başarmak ancak "Biz" olmak ve çok çalışmakla mümkündür. Globalleşmenin tartışıldığı ve dördüncü sanayi devriminin gerçekleştiği günümüzde günü şartlarını iyi değerlendirerek mensubu olduğumuz Türkiye'nin siyasi ekonomik ve fiziki konumunu kullanarak daha farklı hedeflere yönelerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Faklı iş dallarında çalışma grupları oluşturarak ihtisaslaşacağız. Birbirimize maddi ve manevi destek vererek birlikte büyüyeceğiz. Hem kazanacak, hem de kazandıracağız. Birlikte "Biz" olarak hedefimize koşacağız" diyerek yeni hedeflerini açıkladı.

İSVİÇRE MÜSİAD YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Şerif Yıldız, Ömür Çelik, Yakup Aydın, Abdullah Çetin, Mehmet Göktaş, Mustafa Sami, Fikri Tonus, Mustafa Bayrak, Kemal Aydeniz, Serkan Doğan, Yavuz Altuncu, Abdüssamed Berke, Tuğba Demirbaş, Ferhat Yıldız, Özkan Baskın ve Döndü Altun

YEDEK LİSTE

Zafer Aydınoğlu, Dilaver Çicek ve Fikret Tunç

DENETLEME

Harun Abbasi, Fikri Akın ve Musa Acar