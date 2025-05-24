MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı 5. Olağan Genel Kurulu geniş katılımla gerçekleştirildi

İstanbul'da, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı 5. Olağan Genel Kurulu, yalnızca bir kurumsal toplantı olmanın ötesinde, İslami iktisat anlayışının en önemli temsil mekanizmalarından biri olan Karz-ı Hasen modelinin geleceğine dair vizyoner bir buluşmaya sahne oldu.

Toplantıya 500'ün üzerinde MÜSİAD üyesinin yanı sıra, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, 5. Dönem Genel Başkanı ve DEİK Başkanı Nail Olpak, 7. Dönem Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı ve önceki dönem Karz-ı Hasen başkanları da katılım sağladı. Programa sandığa gönül vermiş çok sayıda üye ve davetli de büyük ilgi gösterdi.

KARZ-I HASEN: FAİZSİZ DAYANIŞMANIN KURUMSAL HAFIZASI

Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Karz-ı Hasen Sandığı Önceki Dönem Başkanı Muhammet Ali Özeken, Karz-ı Hasen'in İslami iktisat açısından önemine ve geldiği noktaya dikkat çekti. 2016'dan bu yana yaklaşık 120 milyon TL'lik kaynak aktarıldığını, bunun önemli bir bölümünün faize bulaşmadan iş dünyasına nefes aldırdığını belirten Özeken, sistemin daha da kurumsallaşması gerektiğini vurguladı:

"Bugün geldiğimiz noktada yalnızca başarılı uygulamalardan değil, sistemin hukuki altyapıya kavuşturulması ve daha geniş kitlelere ulaşması gerekliliğinden de söz etmeliyiz. Karz-ı Hasen yalnızca bir yardım sistemi değil; adaleti, hakkaniyeti ve ekonomik bağımsızlığı merkeze alan bir medeniyet iddiasıdır."

"KARZ-I HASEN, VİCDANLA İŞLEYEN AHLAKİ İKTİSADIN TEMSİLİDİR"

Genel kurulda bir diğer önemli konuşmayı gerçekleştiren MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Karz-ı Hasen Sandığı'nın MÜSİAD'ın köklü değerlerinin somut bir yansıması olduğunu ifade etti:

"Biz, üretimi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani bir faaliyet olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. MÜSİAD olarak 35 yılı aşan serüvenimizde bu anlayışı hep ön planda tuttuk. Karz-ı Hasen Sandığımız da, işte bu ahlaki iktisat anlayışının kurumlaşmış hâlidir."

Karz-ı Hasen'in bugün artık yalnızca bir borç verme aracı değil, bir vicdan mekanizması hâline geldiğini söyleyen Özdemir, sandığın ulaştığı rakamsal başarıya da dikkat çekti:

"Bugün 2.500'ü aşkın üyemizle, 113 milyon TL'yi aşan destek sağlayan bir yapıya ulaştık. Asrın Felaketi dediğimiz 2023 depremlerinde bu dayanışma modelinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha tecrübe ettik."

Görev süresi sona eren Muhammet Ali Özeken'e teşekkür eden Özdemir, yeni başkan Mustafa Aktaş'a da güvenini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iyilik hareketinin daha da büyümesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Karz-ı Hasen, medeniyetimizin bize emanet ettiği bir değerdir ve bizler bu emaneti büyütmeye kararlıyız."

"KARZ-I HASEN, EMANETTİR"

Yapılan açık oylama ile Karz-ı Hasen Sandığı Başkanlığına seçilen Mustafa Aktaş, teşekkür konuşmasında bu görevi bir sorumluluk olarak üstlendiğini belirtti:

"Bu yapı yalnızca finansal değil, ahlaki ve sosyal bir temsildir. MÜSİAD'ın değer dünyasında Karz-ı Hasen'in yeri bir hayır kurumu olmanın çok ötesindedir. Bu yapıyı daha yaygın ve daha güçlü kılmak için hep birlikte çalışacağız. Karz-ı Hasen Sandığımız, sadece maddi destek sağlayan bir yapı değil; aynı zamanda güvenin, dayanışmanın ve kardeşlik hukukunun kurumsallaştığı bir iyilik hareketidir. Biz bu yapıyı, köklü medeniyet değerlerimizden ilhamla, modern dünyada yaşanabilir kılmak için yeniden inşa ediyoruz. Bugün burada bu önemli sorumluluğu devralırken, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu sandık, faizsiz ve karşılıksız bir şekilde, sadece Allah rızası için verilen borçların toplandığı bir iyilik havuzudur. Amacımız; ekonomik sıkıntı yaşayan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek, maddi desteğin ötesinde manevi bir dayanışma iklimi oluşturmaktır."

Program kapsamında geçmiş dönem başkanlarına, yüksek katkı sağlayan üyelere ve başarılı şubelere plaket takdimleri yapıldı. En fazla üyeye ulaşan şubeler ile en yüksek oranda katılım sağlayanlar ödüllendirilirken; sandığa en fazla katkı sağlayan üç üyeye de özel teşekkür plaketi verildi. Genel kurul boyunca yapılan sunumlarda, faaliyet raporları ve bütçeler üyelerle paylaşılarak açık oylamalarla kabul edildi.

Programda konuşma yapan MÜSİAD Kurucu Genel Başkan Erol Yarar, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, MÜSİAD 5. Dönem Genel Başkanı ve DEİK Başkanı Nail Olpak ve MÜSİAD 7. Dönem Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı, Karz-ı Hasen'in geçmişten bugüne gelişimini değerlendirirken, modelin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Her biri kendi dönemlerinden hatıralar aktararak, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.