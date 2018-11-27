MÜSİAD, Meksika ve Kolombiya’da temsilcilik açtı

Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü STK’sı MÜSİAD, “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor. 2018 yılı sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD, stratejik bölge olarak belirlediği Latin Amerika’da temsilcilik açılışlarına imza attı. Meksika ve Kolombiya açılımlarıyla Latin Amerika’da atağa geçen MÜSİAD, böylece 86 ülkede 216 temsil noktasına ulaştı.

Latin Amerika’da Üç Temsilciliğe Ulaştık

Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD’ın Latin Amerika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyar açıklamasında, LatinAmerika’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve bölgeyi ziyaretlerinin ardından giderek önem kazandığına dikkat çekti. MÜSİAD’ın 2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı” olarak belirlediğini kaydeden Uyar, bu anlayış doğrultusunda öncelikle Venezuela temsilciliği açılışını yaptıklarını son olarak ise Meksika ve Kolombiya temsilciliklerinin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ticaret Diplomasisi Ekseninde İlerliyoruz

MÜSİAD olarak yabancı ülkelerle Ticaret Diplomasisi anlayışıyla temasta bulunduklarının altını çizen Uyar şöyle konuştu:

MÜSİAD olarak yabancı ülkeler ile ilişkilerimizde “Ticaret Diplomasisi” kanalını kullanarak ilerliyoruz. Küresel ticarette, gittikçe sertleşen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek ve riskleri doğru okuyarak gerekli hamleleri zamanında hayata geçirmek, günümüzde ticaretin ivme kazanması adına çok önemli bir mesele. “Ticaret Diplomasisi” projesiyle, ticaret trafiğini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek ve ülkemizin ticaret potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koymak için çalışıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde, temas edilen insan sayısını günden güne artırıyoruz. Böylece, gerek MÜSİAD’ın gerek ülkemizin bilinirliliğini geliştiriyor ve ülkemiz adına olumlu intibanın oluşmasını sağlıyoruz.

Bu minvalde, 86 ülkede, 216 noktada oluşan teşkilat ağımızla yürüttüğümüz ticaret diplomasisi hayati bir öneme sahip. Ticari ataşe gibi çalışan yurt dışı şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz aracılığıyla, o ülkelerdeki iş insanları ile bir araya geliyor, teşkilatlanma çalışması yürütülen ülkelerin önemli STK’ları, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine gidiyor ve MoU anlaşmaları imzalıyoruz. Böylelikle ülkelerimiz arasında önemli ticaret köprüleri kuruyoruz.”

Türkiye-Latin Amerika Ticaret Hacmi Gelecek Vaat Ediyor

Latin Amerika’nın ekonomik durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uyar, Latin Amerika’nın 20 milyon kilometrekarelik bir alanda yaşayan 550 milyonu aşkın nüfusu barındırdığını ve 2 trilyon Doları aşkın GSYİH üreten ve 700 milyar Doların üzerinde dış ticaret hacmi olan büyüklü küçüklü 33 ülkeyi kapsadığını ifade etti. Uyar, “Meksika geçen yıl toplamda 409 milyar dolar ihracat, 420 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Ülkenin ticaret partnerleri arasında ABD, Çin, Almanya başı çekerken, Türkiye bu ülkeye geçen yıl 441 milyon dolarlık ihracat, Meksika'dan da 772 milyon dolarlık ithalat yaptı”. 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında iki ülke ticaret hacminin 957 milyon dolara ulaştı. Kolombiya ile olan ticaret hacmimiz ise 1,5 milyar Dolar seviyesine ulaştı. Meksika’ya oranla Kolombiya ile olan ticari ilişkilerimiz daha hızlı ilerliyor. Açtığımız son temsilciliklerin de ticari ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz.” dedi.

MÜSİAD Latin Amerika’da İlklere İmza Atıyor

MÜSİAD Meksika Temsilcisi olarak göreve başlayan Cengiz Deveci ve MÜSİAD Kolombiya temsilcisi olarak göreve başlayan Mehmet Çankaya, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Meksika Temsilcisi Deveci, Türkiye-Meksika arasındaki ticaret hacminin hali hazırda yeterli seviyede olmadığını, Türkiye’nin ülkeye ihracatının istenilen seviyeye ulaşmadığını ve bunun geliştirilmesi noktasında önemli projelere sahip olduklarını belirtti.

Kolombiya Temsilcisi Mehmet Çankaya ise, ilk iş olarak Kolombiya’daki resmi kuruluşları, tüm ticaret odası ve işadamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğinin belirtti. Türkiye-Kolombiya ticaret hacminin önemli bir seviyede olduğunu söyleyen Çankaya, ülkemizin ihracatı ve ithalatı arasında ciddi bir fark olduğunu, ihracatın arttırılmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmeye hazır olduklarını kaydetti. Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğunu dile getiren Çankaya, MÜSİAD Kolombiya temsilciliğinin bu kapsamda iki ülke ticaret ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtti.