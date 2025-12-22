Musıki Eğitim Vakfı' ndan Genç Sanatçılarla Şeb-i Yelda Buluşması

Klasik Türk musıkisinin usta bestekârları Rahmi Bey ve Şevki Bey'in eserlerinden oluşan repertuvarın icra edildiği gecede, sahnede yer alan sanatçıların tamamının genç kuşak temsilcilerden oluşması dikkat çekti. Gecenin solisti İrem Şamlı, Klasik Türk müziği repertuvarına hâkimiyeti ve duru yorumuyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Şamlı'ya; kanun icrasında teknik yetkinliğiyle öne çıkan Ahmet Furkan Duyar, kemençe icrasında geleneksel tavrı başarıyla yansıtan Ayşe Ebru Şahinbaş ve tanbur icrasında klasik üslubu benimseyen Işıl Meriç Ayata eşlik etti. Genç sanatçıların sahnedeki uyumu ve yetkinlikleri, Türk musıkisinin geleceğine dair umut veren bir tablo sundu.

Her zaman Türk musıkisini gelecek nesillere aktarmayı temel misyon edinen Musıki Eğitim Vakfı, bu özel konserle genç sanatçılara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Eğitimle yoğrulmuş bir geleneğin sahnedeki karşılığı olan konser, geçmişle gelecek arasında kurulan sessiz ama güçlü bir köprü gibiydi. Dinleyiciler, yalnızca eserleri değil; bir kültürün sürekliliğini de dinlemiş oldu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye, iş, sanat ve cemiyet hayatından Revna Demirören, Gülsim Ali, Aliye Uzunatağan ve Altın Mimir gibi isimler de katıldı. Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya ile vakfın yönetim kurulu üyesi Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen konser, samimi ve zarif atmosferiyle hafızalarda yer etti.

İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılan önemli mekânlardan biri olan Rami Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser, tarihi dokusu ile modern kütüphanecilik anlayışını bir araya getiren mekânın, şehrin yeni kültür buluşma noktalarından biri olma özelliğini bir kez daha pekiştirdi.

MUSIKİ EĞİTİM VAKFI HAKKINDA

Musıki Eğitim Vakfı, 1991 yılında Vakıf Başkanı Fikret Erkaya tarafından kurulmuştur. Vakıf; temelleri 1972'de Sözer Yaşmut tarafından dernek olarak atılan, 1982'de vakıf statüsüne geçen Boğaziçi Musıki Vakfı'nın devamı niteliğindedir. Fikret Erkaya, Boğaziçi Musıki Vakfı'nda kuruluşundan itibaren hem öğrenci hem de eğitmen olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Sözer Yaşmut'un vefatının ardından, 2014 yılında Yaşmut ailesinin arzusu doğrultusunda Boğaziçi Musıki Vakfı, Musıki Eğitim Vakfı'na devredilmiş; aynı eğitim anlayışı ve müfredat titizlikle korunmuştur.

Bünyesinde beş farklı koro bulunan vakıf, düzenli aralıklarla konserler vermekte; Klasik Türk Müziği ve Batı müziği alanlarında birçok enstrüman ve nazariyat dersini müfredatında sunmaktadır. Genç yeteneklere burs ve eğitim imkânı sağlayan Musıki Eğitim Vakfı, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserler, gerçekleştirdiği albüm ve klip çalışmalarıyla müziğimizi gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir.

Vakfın ayrıca, özel bir tarihi saz koleksiyonu ile geniş bir nota ve fotoğraf arşivi bulunmaktadır. Bu koleksiyonların halkla buluşacağı bir musıki müzesi kurulması, vakfın gelecek projeleri arasında yer almaktadır.