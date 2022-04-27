İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2022 Çarşamba / 26 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8248
  • EURO
    15,6138
  • ALTIN
    898.763
  • BIST100
    2451.43
Güncel

Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi.

DHA27 Nisan 2022 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul ediledi.

TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi. (DHA)

  • TBMM
  • Müsilaj
  • Celal Adan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.