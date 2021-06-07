Müsilaj sünger ve mercanlara büyük zararlar verdi

AA 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:29

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu düzenli dalışlarla takip eden Prof. Dr. Sarı, yaptığı son dalışta edindiği izlenimleri AA muhabirine aktardı.

Bu haftaki dalışında suyun altındaki durumun geçen haftaya göre daha kötü olduğunu ifade eden Sarı, balık ölümlerine rastlamamasının ise kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Sarı, şunları kaydetti:

"Geçen haftaki dalışlarımda gördüğüm manzaralar, şu an biraz daha ağırlaşmış durumda. Bazı süngerler geçen hafta halen yaşıyordu, bu hafta ne yazık ki onların da öldüğünü gördüm. Balık ölümlerine rastlamadım, o memnuniyet verici bir durum. Hareketli organizmalar çok şükür daha iyiler ama sabit yaşayan süngerler, mercanlar çok büyük zarar gördü. Ya öldüler ya da ölmek üzereler."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıkladığı eylem planının umut verici olduğuna değinen Sarı, alınan kararları desteklediğini bildirdi.

Prof. Dr. Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız iki defa bu konuya işaret etti, irade koydular. Onun için hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımıza müteşekkiriz. Bu eylem planının hayata geçmesi ve takibi için de anladığım kadarıyla güzel bir sistem planlanıyor. Oluşturulan kurullar, süreci takip edecek ve izleyecekler, yönlendirmelerde bulunacaklar. Şu anda yapılan iş doğru bir şey olmuştur, tüm taraflar bir araya gelmiştir, en büyük memnuniyetim budur. Marmara Denizi söz konusu ise bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakıp önce denizimizi kurtarmamız gerekiyordu. Bu iradenin hep beraber ortaya konulmuş olması çok sevindirici, memnuniyet vericidir."

Prof. Dr. Sarı, yarından itibaren yüzeydeki müsilajın toplanması yönünde irade ortaya konulmasını çok doğru bulduğunu, stratejik planın hazırlanması sürecinde de bilim insanları olarak daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.