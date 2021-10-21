Müsilajın olumsuz etkileri ortaya çıktı: Yüzde 30 ölüm tespit edildi

DHA 21 Ekim 2021 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:13

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Atalay, Marmara Denizi'nde 507 bitki, 36 deniz kuşu, 249 balık, 2 sürüngen, 6 memeli, mercan resifleri olmak üzere yaklaşık 3 bin farklı denizel tür yaşadığını belirtti. Atalay, Marmara'da 126 yabancı istilacı tür olduğunu kaydetti. Marmara'da avcılığın 2020 yılında 20 bin tonla en düşük seviyede olduğunu vurgulayan Atalay, "Marmara'da ışıklı avcılığı yasakladık. En büyük etki budur aslında. Marmara'da ışıklı avcılık neden yapılır? Hamsinin sürü oluşturması için su sıcaklığının 20 derecenin altına düşmesi lazım, 17 derece ve civarına. Eğer düşmezse ışık yakarsınız, ışıkla toplarsınız ve ondan sonra yakalarsınız. Bunu yasakladık. Dolayısıyla Marmara'daki hamsi miktarı azaldı. Doğru bir yolda gidiyoruz. Balıkçılarımız da bundan çok şikâyetçi değiller; çünkü bu sefer yakaladıkları balık daha fazla para etti. Yani 2020 yılında balıkçılar az balık yakalamaktan dolayı şikayetçi değillerdi ama müsilajla birlikte tabi ki ağların zarar görmesi ve diğer masrafların artması söz konusu olunca işler farklılaştı" diye konuştu.

'2019'DA ANLADIK'

Marmara Denizi'nde müsilajın oluşacağını 2019 yılında anladıklarını kaydeden Atalay, "Balıkçılardan aldığımız bilgiler ve gözlemlerimizle 2020'nin ve 2021'in müsilajla geçeceğini tahmin ettik ama bu denli bir müsilaj beklemiyorduk açıkçası. Balıkçının bu işten zarar göreceğini, balığın da mağdur olacağını fark ettik. Ne yaptık? Hemen TAGEM'e güdümlü bir proje sipariş ettik. Marmara'da çeşitli lokasyonlarda önceden kameralarla, analiz kitleriyle bunu inceliyoruz, bütün verileri alıyoruz. Tuzluluk oranlarını saatlik alıyoruz" dedi.

7 İLDE MÜSİLAJ ANKETİ

Genel Müdür Atalay, balıkçıların müsilajdan nasıl etkilendiklerine dair 7 ilde, 90 yerleşim biriminde, 266 balıkçıyla görüşerek anket yaptıklarını söyledi. Atalay, "6 metreden küçük teknelerin 365 günün sadece 86 günü, 12 metreye kadar olan teknelerin 103 gün, 24 metreden büyük teknelerin 141 gün çalışabildiklerini fark ettik. 'En fazla neden zarar ettiniz?' diye sorduk. Tabi en büyük masraf yüzde 53,8'le ağlardan zarar ettiler, ağları kaybettiler, ağları temizleyemediler. Yakıt masrafı yüzde 40'a yakın arttı ve diğer masraflar devam etti" diye konuştu.

MİDYEDE YÜZDE 30'A YAKIN ÖLÜM

Atalay, Marmara'da müsilajın canlılara verdiği zararlara ilişkin de tespitler yaptıklarını kaydederek, "Midyelerde neredeyse yüzde 30'a yakın ölümler olduğunu fark ettik. Mercanların çok ciddi zararlar gördüğünü fark ettik. Balık yumurtalarında, larvalarda yine ciddi miktarda azalmalar olduğunu da bilimsel çalışmalarda tespit ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, şöyle devam etti:

"Marmara'da 2020 yılında 33 bin 814 denetim yapılmış, kaçak avcılık yapan 101 tekneye el konulmuş. Bunlar ya trol veya kaçak midye avcısıdır. Şu anda elbette ki yine iyi para ediyor hem midye. Midyede bu yasakların hızla artması ve denetimin artması piyasayı yükseltti. Yine talep var; ama ciddi bir başarı sağlandı. 101 tane tekne az değil. Bunları da satmıyoruz, ya bilimsel bir kuruluşa bağışlıyoruz veya imha ediyoruz. 2021 yılında da 65 tekneye el koyduk; git gide azalıyor. Bunlar elbette ki olacaktır ama çıkardığınız kanunla bu ciddi bir şekilde azaldı. Balıkçılarımız cezaların biraz ağır olmasından şikayet etse de kurala uyan balıkçılara ciddi bir yük getirmiyoruz."