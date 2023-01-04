Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"7 yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Onlar için buradayız. Oğluma sesleniyorum, Ersin, yeter, dön, yolunuz yol değil. Gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı. Biz HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz."

Baba Şemsettin Özcan da 6 yıldır evlat acısı çektiğini belirtti.

Çocuğunu 6 yıl önce HDP'nin kaçırdığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"3 yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyorum. HDP çocuğumu verinceye kadar buradan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu kaçırdı götürdü PKK'ya verdi. Ben çocuğumu onlardan istiyorum. Benim çocuğumun ne işi var orada. Onu kendim için yetiştirdim. HDP'yi kapatın, meclise sokmayın. HDP'nin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Onların çocukları hepsi okulda okuyor, bizimkiler dağın başında."