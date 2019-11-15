Müslüm Gürses sözleri,resimli sözler: Müslüm Gürses şarkılarında geçen en güzel, en anlamlı sözler!

Müslüm Gürses sözleri tüm Müslüm Baba hayranları tarafından araştırılıyor. Müslüm Gürses şarkılarında geçen en güzel, en anlamlı sözler günlük hayatta da yoğun ilgi görüyor. Müslüm Gürses'in filmi bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Müslüm Gürses'in sesiyle hayat verdiği cümleler, her birimizin içini sızlatan cinsten. Müzik dünyasına ilk adımı da Çukurova'da henüz çocuk yaştayken atan Müslüm Gürses Türkiye'nin Müslüm Baba'sı olmayı başardı. Müslüm Gürses'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ

Dinleyin geceler, duyun sesimi. Benden daha yalnız değilsiniz ki. Nedir bu karanlık, nedir bu sessizlik? Benden dertli değilsiniz ki.

İsyan ede ede olduk günahkar, mutluluk bizlere uzaktan bakar.

Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat.

Vazgeçmek; ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek; sözünden dönmek demektir.

Aldanma çocuksu mahsun yüzüne,mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir gün.

Cehennem dertleri var cennetimde, ben yaşarken ruhum öldü içimde.

Her şeyi al, bana beni geri ver. Bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm olsun

Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın

Hayat bir köşe kapmaca, köşeni bir kaptır da gör. Düşene dost olur sanma, yolunu bir şaşır da gör

MÜSLÜM GÜRSES KAÇ YAŞINDA VE NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde 60 yaşında hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.