İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9231
  • EURO
    31,3055
  • ALTIN
    1882.17
  • BIST100
    8049.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Müslüman karşıtı'' gazeteciye polis koruması
Güncel

''Müslüman karşıtı'' gazeteciye polis koruması

Fransa'da hükümetin, 'Müslüman karşıtı' gazeteciye polis koruması sağladığı bildirildi.

AA5 Aralık 2023 Salı 16:49 - Güncelleme:
''Müslüman karşıtı'' gazeteciye polis koruması
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız televizyon kanalı LCI'de çalışan Fas kökenli Yahudi gazeteci Ruth Elkrief'in "hedef gösterildiğini" ileri sürerek, bu kişiye polis koruması sağladıklarını belirtti.

Darmanin, polis koruması kararının, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'un gazeteciye ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından verildiğini söyledi.

Televizyon ekranlarında İsrail yanlısı sert söylemleriyle tanınan gazeteciye polis koruması sağlanmasının ardından solcu milletvekilleri hükümete tepki gösterdi.

Filistin'e destek veren LFI milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, 7 Ekim'den bu yana aşırı sağcılar tarafından tehdit edildiklerini, bu tehditleri her fırsatta dile getirdiklerini ancak hükümetin kendilerine polis koruması sağlamadığını belirtti.

Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ruth Elkrief'i "manipülatör" olarak niteleyerek, "Eğer Müslümanlara hakaret etmezsek bu fanatik sinirleniyor. Elkrief, bütün siyasi hayatını Müslümanları karalamaya indirgiyor." ifadesini kullanmıştı.

  • Fransa
  • Hükümet
  • Müslüman
  • Gazeteci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.