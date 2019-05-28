Müslümanlar Ramazan'da sosyal medyada daha çok vakit geçiriyor

Orta Doğu'daki insanlar Ramazan ayında Facebook'ta 58 milyona yakın saat harcıyorlar YouTube'da genel olarak, güzellik ipuçları, yemek tarifleri, spor ve TV dizilerini daha fazla izliyorlar; Müslümanlar için önemli olan bu ay, aynı zamanda internette reklam verenler için yılın en önemli zamanı.

Instagram'ın sahibi olan Facebook ve YouTube'un sahibi olan Google için, Ramazan, bölgedeki iş hacmini artırıyor.

Facebook'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika genel müdürü Ramez Shehadi, "Platformlarımızda harcanan tüketim ve zaman gerçekten artıyor," dedi.

Shehadi, "İnsanlar Ramazan ayı boyunca geceleri çok daha fazla uyumadan vakit geçirirler ve daha fazla boş kalma süreleri vardır (özellikle iftardan önce). Birçoğu gün boyunca daha kısa saatler çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Shehadi, "Bunların hepsi Facebook'un platformlarında harcanan zamanın % 5'ine ya da yaklaşık 58 milyon saat daha kaldığına karşılık geliyor. Başka bir deyişle, Ramazan ayında Ortadoğu'da Facebook'ta günlük olarak harcanan yaklaşık 2 milyon saat ek süre vardır." açıklamasında bulundu.

Google’a göre, Ramazan’da bölgedeki reklamcılık için en yoğun sezon, televizyon dizileri ve diğer içeriklerin YouTube’da izlenme oranı % 151 oranında artıyor.

Shehadi, "Gelirimiz insanların bağlılığının bir işlevidir. İnsanlar platformlarımıza ne kadar çok katılıyor ve zaman harcıyorsa, reklam verenler de o kadar ilgi çekici olanlara ulaşmak istiyorlar. Gelirimizi bu şekilde artıyor." dedi.

Google, Ramazan ayında YouTube’un toplam izleme süresini açıklamıyor, ancak Mısır’da, Suudi Arabistan’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, örneğin spor videolarının % 22 oranında, seyahat ve dizi videolarının % 30 oranında arttığı ve video oyunlarının, kutsal ay boyunca % 10-20 arttığı belirtiliyor.

Google, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan'daki Ramazan ayının ilk haftasında bu yılki en popüler arama sorgularının, Game of Thrones, namaz vakitleri, Ramazan TV şovları, film saatleri ve İngiliz Premier Ligi sonuçlarının bir karışımını içerdiğini söyledi.

Google, Ramazan ayı boyunca yılın geri kalanına kıyasla güzellik ürünleri aramalarında % 16, YouTube'da güzellik ipuçları için % 18 artış kaydettiğini bildirdi. Ayrıca Google haritalarına göre, Ramazan Bayramı tatili için Ramazan'ın son haftalarında alışveriş merkezlerine yapılacak geziler % 20'den fazla artıyor.

Ramazan ayı, günleri oruç, dua ve ibadetle geçirerek Allah'a yaklaşmak ve dünyadaki dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaştırmak anlamına geliyor.