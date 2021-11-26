26 Kasım 2021 Cuma 14:39 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 14:39

Mersin'in Gülnar ilçesinde konakladıkları çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Müslüme davasında yapılan DNA testinin sonucunda kan donduran bir sonuca ulaşıldı. Müslüme'nin dedesi olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi. İşte Müslüme davasındaki son gelişmeler! En Güncel Son Dakika Haberleri

Müslüme'nin dedesi ve kardeşleriyle ilgili son dakika!

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili süren soruşturmada Dede Hasan Yağal'ın DNA'sı Müslüme Yağal ile uyuştu. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin biyolojik babası olduğu tespit edildi. Öte yandan Müslüme'nin dedesi ve kardeşleriyle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babasının Mehmet Yağal olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Müslüme davasındaki kati sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürdürüyor. İşte Müslüme'nin dedesi ve kardeşleriyle ilgili son dakika gelişmesi ve son dakika haberinin detayları...

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşadıkları çadırın önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Mersin'in Gülnar ilçesindeki Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar 10 gün sürdü.

Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

CESEDİ DAĞIN TEPESİNDE BULUNDU!

Müslüme'nin cesedi, çadırlarına 7-8 kilometre uzaklıktaki 500 metre yüksekliğinde bir dağın tepesinde bulundu. 3 yaşındaki bir çocuğun tek başına gidemeyeceği bir yerde ölü bulunması sonucunda akıllara cinayeti şüphesi geldi.

Küçük kızın ailesi, acı haberi alınca yıkıldı. Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda larvaların oluşması sonucu çürüme başladığı öğrenildi.

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI, AİLE ÜYELERİ SERBEST

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tutuklamaya sevk edildi. Yağal daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

DEDE HASAN YAĞAL, MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTI

Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.

MÜSLÜME'NİN ABLASININ DA BABASININ 'DEDE' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal olarak belirlendi. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.