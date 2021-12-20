Muş'ta 15'i öğrenci, 50 kişi karda mahsur kaldı

DHA 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:28 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:28

Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezden Kızılağaç Beldesi'ne bağlı Güdümlü Mezrası'na gitmek isteyen 10 araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Biri öğrenci servisi olmak üzere 10 araçta mahsur kalan 50 kişi için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği yolda temizleme çalışması başlattı. İş makinesi operatörünün kar yağışı ve sis nedeniyle yolu görememesinden dolayı vatandaşlar yardımcı oldu. Vatandaşın iş makinesi önünde yol göstermesiyle güçlükle ilerleyen karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Böylelikle yolda mahsur kalan araç ve içerisindekiler, köylerine ulaştırıldı.