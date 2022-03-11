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Muş'ta 2 gündür aralıklarla süren kar nedeniyle 154 köy yoluna ulaşım kesildi

Muş'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı. İş yerinin önünde biriken karları temizleyen esnaf Eser Eroğlu, “Yazı beklerken kış geldi. Sabah uyandık yine 20 santimetre kar. Buraları temizliyoruz. Mart kapıdan baktırır, kaz kürek yaktırır” dedi.

IHA11 Mart 2022 Cuma 09:34 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 09:34
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Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 154 köy yolunda il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 38, Bulanık'ta 27, Malazgirt'te 34, Varto'da 43, Korkut'ta 11 ve Hasköy'de 1 köy olmak üzere toplam 154 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti. Kapalı yolları açmak için ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Yentür, en kısa sürede vatandaşların ulaşımını yeniden sağlayacaklarını belirtti.

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kent merkezinde de yaklaşık 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, zemini beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde işlerine giden esnaf, kapılarının önünü temizlemeye başladı. Alınan bilgilere göre bu yıl kış mevsiminde kent merkezine düşen kar miktarı ise yaklaşık 175 santimetreye ulaştı.

"YAZI BEKLERKEN KIŞ GELDİ"

İş yerinin önünde biriken karları temizleyen esnaf Eser Eroğlu, "Yazı beklerken kış geldi. Sabah uyandık yine 20 santimetre kar. Buraları temizliyoruz. Mart kapıdan baktırır, kaz kürek yaktırır" dedi.

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