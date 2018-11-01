Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muş’ta aranan 5 şahıs tutuklandı

Muş’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şahıs tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘hırsızlık’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘basit yaralama ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK´lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı

PKK´lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA