Muş’ta aranan 5 şahıs tutuklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘hırsızlık’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘basit yaralama ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.