Muş’ta bulunan terör örgütü PKK sığınağı imha edildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Muş merkez Yörecik köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak bilgisi üzerine 21-22 Eylül 2018 tarihlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekât ve Jandarma Özel Harekât unsurlarıyla birlikte arazide arama-tarama faaliyetleri yapılmıştır. Tespit edilen sığınağa yönelik yapılan operasyonda, sığınağın boş olduğu anlaşılmış, geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak, ekiplerce imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.