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Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına ''devlete sığının'' çağrısı

Muş'ta DEM Parti il binası önünde 'evlat nöbeti' tutan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına ''devlete sığının'' çağrısı
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Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

Eyleme katılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, 7 yıl önce çocuğunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için eyleme kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar partinin önünde duracağım. Oğlum, gel teslim ol, devlete sığın. Bayrağımız, Allah'ımız, Kur'an'ımız birdir. Bunları niye meclise sokuyorlar? Çocuğumu verinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Onların çocukları nerede okuyor. 7 yıldır çocuğum gitmiş. Ben yıllardır partinin önünde çocuğum için bekliyorum."

Anne Gülbahar Teker de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini ifade ederek, "DEM Parti çocuklarımızı getirsin. Terör örgütü PKK bizden ne istiyor? Oğlum, gel teslim ol. Ben buradayım. 4 yıldır seni bekliyorum. Devlet bizim arkamızda." dedi.

Alaattin Koçhan ise "8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum, gel devlet sığın. Annenle seni bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarını iyi ülkelerde okuttu. Senin ne beklentin var onlardan. Neredeysen dön gel. Senin parmağın acırsa yine devlet sarar. Baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz." diye konuştu.

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