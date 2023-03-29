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Muş'ta eğitime 1 gün ara verildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
Muş'ta eğitime 1 gün ara verildi
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Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

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