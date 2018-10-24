Muş'ta eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"Terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen ve eski HDP ilçe başkanı Doğan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Haklarında adli işlem başlatılan 3 kişiden eski HDP ilçe başkanı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır." denildi.

Açıklamada, halkın huzuru ve devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.