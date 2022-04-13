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Muş'ta evlat eylemi sürüyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 12:36 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:36
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, HDP'nin önünde çocukları için eylem yaptığını söyledi.

HDP'den çocuğunu isteyen Özcan, şöyle konuştu:

"HDP'nin Kürtlerle ilgisi yok. HDP Kürtleri mahvetti. HDP Kürt'ün düşmanıdır. Bizim çocuklarımızı gidip PKK'ya veriyor, PKK da Amerika'ya veriyor. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuklara sesleniyorum. Gelin teslim olun. Bazı çocuklar teslim oldu, askere gitti. Burada hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de sıkıntı yok. Türkiye'de tek bayrak var, iki bayrak olmaz."

- "OĞLUM, SESİMİ DUYUYORSAN GEL DEVLETE TESLİM OL"

Anne Şahinaz Özcan ise bir yıldır HDP önünde eylem yaptığını belirterek, "Eyleme devam edeceğiz. Çocuğumu istiyorum. Korkmuyorum. Oğlumu HDP götürdü, PKK'ya verdi. 5 yıldır hiç haber almamışım. Oğlum gelene kadar buradayım. Atilla oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devlet güçlüdür. Hiçbir sıkıntı yok." dedi.

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