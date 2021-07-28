Muş'ta evlat nöbeti sürüyor

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:57

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Annelerden Şahinaz Özcan, gazetecilere, aylardır eyleme devam ettiklerini ve çocuklarına kavuşuncaya kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Geçen hafta bir ailenin daha çocuğuna kavuştuğunu aktaran Özcan, "Biz o çocuğun teslim olmasına çok sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Allah devletimizden, polisimizden razı olsun, bize yardımcı oluyorlar. Umarım bizim çocuklarımız da bizi burada eylem yaparken görür ve gelir. Geçen hafta bir genç annesini eylem yaparken görüp, teslim oldu. Buradaki eylemimiz sonuç verdi." diye konuştu.

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki Gülbahar Teker ise kimseden korkmadığını ve eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Teker, "Bir çocuk gelip teslim oldu sanki bütün çocuklar teslim oldu gibi sevindik. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ne PKK'dan ne de HDP'den korkmuyorum. Oğlum gel, devlete teslim ol. Devlet güçlüdür. Burada seni bekliyorum." dedi.