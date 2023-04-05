İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2537
  • EURO
    21,1867
  • ALTIN
    1253.22
  • BIST100
    5025.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Muş'ta evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Muş'ta evlat nöbeti sürüyor
ABONE OL

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Koçhan, "Beni görüyorsan duyuyorsan gel teslim ol. Bir kişi dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Korkmayın, biz hep buradayız. Ciğerlerimiz yandı. Yılanın başı HDP'dir. Getirsinler evlatlarımızı teslim etsinler. Yeter annelerinin babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz." dedi.

Şahinaz Özcan da HDP'nin çocukları kaçırıp PKK'ya teslim ettiği anlattı.

Çocuklarının kandırıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"HDP gelip derdimizi niye sormuyor. 2 yıldır buradayız, bir kere gelip derdimizi sormadılar. HDP çocuklarımızın nerede olduğunu biliyor, gidip getirsinler. Kürt davası diyorlar, o zaman benim çocuğum nerede. Bir gün bizimle görüştürün. Atilla, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Sizi kandırıp götürdüler. Bize bu acıyı yaşatıyorlar yazık değil miyiz. Onların bir saat çocukları eve geç geldiğinde ne yapıyorlar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.