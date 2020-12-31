Muş'ta FETÖ'nün sözde ''ev imamı'' tutuklandı

AA 31 Aralık 2020 Perşembe 19:58 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:59

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına sözde 'ev imamlığı' ve sözde 'bölge lise mesulü' faaliyetleri yürüterek örgütün eğitim ayağında aktif rol alan, örgütün TSK mahrem yapılanması içinde öğrencilerle irtibatlı olmak suretiyle imamlık yapan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u aktif kullandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınmıştır. Kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.