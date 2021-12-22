Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:18 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:19

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

1995 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde terör örgütü PKK'ın saldırısı sonucu şehit edilen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Namdar'ın Bursa'da yaşayan eşi Yıldız Namdar, Muşlu annelere ay yıldızlı eşarp gönderdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 24 aile ile HDP önünde eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

Koçhan, şöyle konuştu:



"Oğlum beni görüyor, duyuyorsan dön gel yavrum. Yolunuz yol değil. Burada hava soğuk ama yine de nöbet tutacağız. Siz gelene kadar biz buradayız. Bayrak bayrağın üstüne olmaz, hükümet hükümetin üstüne olmaz. Onlar sizi kandırıyorlar. Dönün gelin devletinize teslim olun. Kar, kış demeden oğlum gelene kadar burada oturup bekleyeceğim. Dağda bir çocuk kalmayana kadar burada eyleme devam edeceğiz."

- "KARDEŞİMİ HDP GÖTÜRÜP PKK'YA SATTI"

Kardeşi Atilla Özcan için eylem yapan Ümit Özcan ise eylemde sonuna kadar kararlı olduklarını ifade etti.

Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya sattı. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Biz bu eyleme devam edeceğiz ve anneler kazanacak. Bu anneler ne yaptı ki bu kışta, bu soğukta binanın önünde oturuyor. Sözde Kürt davası, Kürt sorunu diyorlar bir gün olsun bizi Mecliste konuşmadılar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan razı olsun. Her gün bizi dile getiriyorlar. Biz bu eyleme Allah'ın izniyle devam edeceğiz."