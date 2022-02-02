Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:33

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Aileler, eylemin ardından, slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Oğlu için eylem yapan baba Zeki Budak, gazetecilere, 8 yıldır çocuğunu aradığını söyledi.

Diyarbakır, Muş'ta ve dünyanın neresinde olursa olsun eylemi sürdüreceğini ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"21 Eylül 2014'ten bu yana oğlumu HDP kaçırıp, PKK'ya teslim etmiş. Yıllardır oğlumu arıyorum bulamadım. Nereye gittiysem kapılar üstüme kapandı. HDP'ye, bu vicdansızlara soruyorum, bu parti başkanlarına soruyorum. Acaba oğlunuz 8 yıl değil de 8 gün yanınızdan ayrılırsa siz ne yapasınız? Ben 8 yıldır uyku uyumuyorum, bayram yapmıyorum. Oğlumu büyütene kadar neler çektim. Oğlum beni duyuyorsan gel ben hayattayken seni göreyim. Ben hayattayken seni evlendireyim, çocuk sahibi yapayım. Eğer imkanın varsa kaç gel. Nerede olursan ol gelemiyorsan bana telefon et gelip seni alayım. Canım pahasına olsun gelip seni alırım."

Anne Gülbahar Teker de "Eyleme devam ediyorum. Biz gitmiyoruz, burada kalmakta kararlıyım. Tüm çocuklar dağdan gelinceye kadar eylemi sürdürmeye kararlıyım. 3 senedir Diyarbakır'da, burada eylemimi sürdürüyorum." dedi.

Anne Ayten Koçhan da 42 haftadır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çocuklarına kavuşmanın hayalini kurduklarını anlatan Koçhan, "Oğlumdan 7 yıldır haber alamıyorum. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön devletine teslim ol. Devlet arkamızda. Bayrak bayrağın üzerine olmaz. Gelin teslim olun, onlar sizi kandırıyorlar. Siz gelene kadar burada eyleme devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne soğuk, ne kar, ne kış demeden buradayız." ifadelerini kullandı.