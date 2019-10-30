Muş'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi
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