Muş'ta kar ile tipiden kapanan 9 köy ve 22 mezranın yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte bir süredir etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Üçevler ve Çavuştepe mevkilerinde kapanan 9 köy ve 22 mezra yolunda çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sonucu kapanan yollar ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun kar nedeniyle çalışmalarını güçlükle gerçekleştirdiğini söyledi.

İl genelinde kapalı yol bulunmadığını belirten Şentürk, "Ekiplerimiz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye ulaştığı için güçlükle ilerliyorlar. Rakım 2 bin 600 metre olduğu için açılan yol fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Buna rağmen yolları sürekli açık tutmak için yoğun çaba gösteriyoruz." dedi.