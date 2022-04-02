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Muş'ta karla zorlu mücadele sürüyor

Muş'ta, İl Özel İdaresi ekiplerinin nisan ayına girilmesine karşın kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan karla zorlu mücadelesi sürüyor. Güçlükle ilerleyebilen ekipler, 100 metrelik mesafeyi ancak bir günde açabiliyor. Operatör Harun Akçil ise kar havuzunda adım adım ilerleyebildiklerini söyledi.

DHA2 Nisan 2022 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:21
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Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden olan Muş'ta, nisan ayına girilmesine karşı, karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, 31 yerleşim yerine ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda yer yer kalınlığı 10 metreyi bulan karla mücadele yürütüyor. Güçlükle ilerleyen ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede, adeta kardan tüneller oluşuyor. Çığ riskine karşın dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, 100 metrelik mesafeyi bir günde ancak temizleyebiliyor.

Bölgede çalışmalara katılan iş makinesi operatörü Osman Korkmaz, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak karla mücadele mesaimiz, bahar mevsimi olan nisan ayında da devam ediyor. 10 metreyi bulan karda 100 metrelik yolu, bir günde ancak ulaşıma açabiliyoruz" dedi.

Operatör Harun Akçil ise kar havuzunda adım adım ilerleyebildiklerini söyledi.

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