Muş'ta köy çocuklarına kışlık ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı

Muş'ta 3 yıl önce bir araya gelerek "Hayırda Buluşanlar Topluluğu"nu kuran üniversite öğrencileri, okul harçlıkları ve topladıkları yardımlarla köy okullarındaki öğrenciler için kışlık ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemeleri aldı.

Öğrenciler bu malzemeleri Korkut ilçesine bağlı Mollababa Köyü İlkokulu öğrencilerine dağıttı ve çeşitli oyunlar oynadı.

Topluluğun danışmanlığını yapan Hatip Erdoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Muş merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 36 köye ulaştıklarını, gittikleri yerlere bot, mont, atkı, bere ve kırtasiye yardımında bulunduklarını anlatan Erdoğmuş, "Bundan sonra köylerimize ulaşmaya çalışacağız. Kampanyamızın adını 'şehirden köye uzanan yardım eli' olarak belirledik. Bu vesile ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Okul ziyaretinde topluluğa eşlik eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aksu ise öğrencilere ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a gerçekleştirdikleri çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Topluluk üyesi Hacer Elitaş da "Biz öğrencileri ısıttık, onların o mutluluğunu görünce bizim de içimiz ısındı, çok mutlu olduk." diye konuştu.