Muş’ta okul servis araçları denetlendi

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. 2071 Melikşah Ortaokulu çevresinde yapılan denetim çalışmasında, servis taşıtları kontrol edildi. Taşıt sürücüleri çeşitli konular hakkında uyarılırken, öğrencilere de çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen denetim çalışması ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ersin Dilaver, “Ekiplerimiz yapmış oldukları denetimler sırasında rehber personel bulundurulması, emniyet kemeri, ehliyet ve ruhsat, otomatik kapı, ışıklı okul taşıtı ve dur levhaları, araç muayenesi, sigorta bilgisi, araçların bakım ve temizliği ve gerekli diğer evraklar kontrol edilmektedir. Yönetmeliğine uygun kriterlerin sağlanması hususunda hassas davranmakta ve eksikliklerin giderilmesi için denetimlere büyük önem vermekteyiz. Eğitim öğretim döneminin başlamasından bu yana 739 araç kontrol edilmiş ve eksiğini gidermeyen araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Öğrencilerimizin güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

2071 Melikşah Ortaokulu Müdürü Sancak Gündoğdu ise, trafik denetimlerinin öğrenciler için çok önem arz eden bir konu olduğunu belirterek, “Küçük yaşlardan itibaren çocukların trafik kuralarını öğrenmesi ve önemsemesi bizler için son derece önemli” dedi.

Müdür Gündoğdu, denetimlerinden ötürü İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.