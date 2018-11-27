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Muş'ta terör örgütü PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • DHA
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Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde saat 07.00´de PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarmanın birlikte operasyon yaptığı duyuruldu. Belirlenen hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta 2 PKK'lı erkek teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 

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