Muş'ta terör örgütü PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde saat 07.00´de PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarmanın birlikte operasyon yaptığı duyuruldu. Belirlenen hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta 2 PKK'lı erkek teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.