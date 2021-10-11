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Güncel

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü çeşitli malzemeler ele geçirildi.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:46
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda dün merkez Kayalısu köyü bölgesinde Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen, toprağa gömülü 5 büyük tüp, 11 küçük tüp, 28 büyük pil, 24 küçük pil, 4'lü pil bloğu ve 11 muhtelif mutfak malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadeleye vatandaşların desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edileceğine vurgu yapıldı.

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