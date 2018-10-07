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Muş'ta sokak köpekleri sürüye saldırdı: 30 koyun telef oldu

Muş merkeze bağlı Kepenek köyündeki sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı. 30 koyunun telef olduğu saldırıda 10 koyun yaralandı, 10 koyun da ortadan kayboldu.

  • DHA
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Köyde hayvancılık yapan Süleyman Durbakökendi, kendi hayvanları ile birlikte komşusunun hayvanlarını de otlatmak için yaylaya götürdü. Durbakökendi, saat 04.30 sıralarında yaylada uyurken çöplük alandan geçen sürüye köpekler saldırdı. 30 koyun telef olurken, 10 koyun yaralandı ve 10 koyun da kayboldu. Uyandığında gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Süleyman Durbakökendi, "Koyunları yaylaya götürmüştüm. Uyuyordum. Sabaha karşı çöplükteki köpekler uzun süre havladı. Ama koyunlara saldıracakları hiç aklıma gelmedi. Bir süre sonra kalkıp hayvanların yanına gittiğimde hepsi kan revan içindeydi. Cep telefonu ile köye haber verdim. Köpekler telef ettiği koyunları sürükleyerek çöplüğü götürmüş ve bazılarını parçalayıp yemişler" diye konuştu.
 
Köylüler, köpeklerin öldürdükten sonra çöplüğe götürdüğü koyunları traktörün römorku ile toplayarak bir araya getirdi. Zararın büyük olduğunu söyleyen Süleyman Durbakökendi, "Yaralı hayvanlar tedavi ettirdik. Şimdi kaybolan 10 koyunu arıyoruz" dedi.
 

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