Muş'ta tarihi eser operasyonu

Açıklamada, "Operasyonda 25 sikke, bir mühür, 4 yüzük ve 4 metal obje olmak üzere 34 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.