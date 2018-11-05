Muş'ta terör operasyonu: 22 sığınak tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, güvenlik korucuları ve Terörle Mücadele birimlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Şenyayla bölgesinde 1 Kasım'da yürütülen operasyonda 22 sığınak, 33 avcı boy çukuru ve 7 gözetleme mevzisi tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sığınaklarda, 155 milimetrelik patlamamış top mermisi, 200 metre kablo, 4 pil, 22 büyük pil, 3 tüp, jelikan bidon içerisinde muhtelif örgütsel doküman ve örgüte ait bez parçası, sırt çantası, ayakkabı, giyim eşyası, 2 terörist kıyafeti, testere, 4 gözlü tüplü ocak, gıda malzemesi, muhtelif mutfak eşyası ele geçirilmiştir." Açıklamada, halkın huzuru ve devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.