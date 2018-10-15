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Muş’ta yapılan terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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  Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şahıslar hakkında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
 

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