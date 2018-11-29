Muş'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Terör örgütüne kuryelik, iş birlikçilik ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ve ilçelerde, 26-27 Kasım'da operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, 19 zanlının gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.