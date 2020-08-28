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Güncel

Muş'ta terör operasyonu: HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı

Muş'ta düzenlenen terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

AA28 Ağustos 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:47
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Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları, 2014 yılında Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıda bulunulan eylemlere katıldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yiğit'in de olduğu 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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