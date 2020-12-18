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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Muş'ta terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı yapılan operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA18 Aralık 2020 Cuma 19:11 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 19:37
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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.

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