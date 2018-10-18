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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında bulunan sığınak ve ele geçirilen malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik yapılan operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Malazgirt ilçesi Tatargazi köyü kırsalında örgüt mensuplarına ait sığınak bilgisi alınması üzerine 15 Ekim 2018 günü Muş İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca arazide arama-tarama faaliyeti icra edilmiştir. PKK/KCK mensupları tarafından önceden kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak içerisinde, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve ele geçirilen malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için bölücü silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

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