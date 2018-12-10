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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 dolu piknik tüpü, 3 el telsizi, 14 soğuk iklim giyim eşyası, kar elbisesi, 6 örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği de aktarıldı.

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