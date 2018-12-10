Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 dolu piknik tüpü, 3 el telsizi, 14 soğuk iklim giyim eşyası, kar elbisesi, 6 örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği de aktarıldı.