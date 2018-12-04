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Muş'ta teröristlere ait malzemeler imha edildi

Muş'taki Şenyayla bölgesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

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 Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik Şenyayla bölgesinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/BTÖ mensuplarına karşı 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde icra edilen operasyonlarda; 335 adet Kaleşnikof mermisi, 40 adet 9 mm tabanca mermisi, 18 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 4 adet Kaleşnikof şarjörü, 23 adet elektrikli fünye, 1 adet (14x18) güneş paneli, 1 adet hücum yeleği, 21 adet torpil, 28 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet akım düzenleyici, 1 adet ınverter akım çevirici, 1 adet akım iletkeni kablo, 1 adet akım başlığı, 1 adet çoklu şarj kablosu, 1 adet cep telefonu şarj aleti, 1 adet cep telefonu güç kaynağı, 1 adet pusulalı cetvel, 1 adet hesap makinesi,  1 adet ışıldak, 17 adet örgütsel doküman, 1 adet tüfek susturucu, 1 adet tüfek monte aparatı, 21 adet çeşitli ebatlarda sığınak/barınak yapımında kullanılan naylon/branda, 12 adet muhtelif yaşam malzemesi, 225 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiş ve adli tahkikata başlanılmıştır. İlimizde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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