Muş'ta teröristlere ait sığınak imha edildi
Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve içerisindeki yaşam malzemeleri imha edildi.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyü kırsalında teröristlere ait sığınak olduğu bilgisini aldı. 9 Ekim'de arazide arama-tarama çalışması yapan ekipler, PKK/KCK mensupları tarafından daha önceden kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde; piknik tüpü, konserve, pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri sığınak ve ele geçirilen malzemeleri imha etti.
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