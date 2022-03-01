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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

AA1 Mart 2022 Salı 01:34 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 01:34
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Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 14 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İ.K, S.E, C.M, C.K, S.O, S.M, B.A, M.O, M.K, R.T, M.K, M.Y.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.

Firari şüpheli Ö.A'nın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 255,85 gram esrar, 2,91 eroin, 218,6 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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