Muş'ta yapılan terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Malazgirt ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüpheliler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, halkın huzuru ve devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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