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Mustafa Kartoğlu: ABD, Rusya’yı kendi eliyle Latin Amerika’ya yerleştirdi

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bugünkü köşesinde Venezuela'daki gelişmeleri yazdı.

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"ABD Rusya'yı kendi eliyle arka bahçesine yerleştirdi" başlıklı yazısında "Venezuela’daki darbe girişimi ABD’de planlandı ve oradan yönetildi." diyen Kartoğlu "ABD, okyanus ötesinde rekabet ettiği Rusya’yı, kendi eliyle Latin Amerika’ya yerleştirdi." ifadelerini kullandı.
 
Kartoğlu'nun yazısı şöyle:
 
Venezuela’daki darbe girişimi ABD’de planlandı ve oradan yönetildi.
 
Çünkü ‘arka bahçe’ olarak gördüğü Latin Amerika’da ‘sosyalist’ iktidar istemiyorlar.
 
Latin Amerika tarihi bu yüzden ‘darbeler tarihi’dir.
 
‘Beyaz eldivenli darbe’ deyimini internetten de olsa araştırın, hiç de yabancı olmayacağınız bir tarihle karşılaşacaksınız.
 
Brezilya, Arjantin gibi bazı büyük ülkelerde son yıllarda yaşanan çalkantılarda bir ölçüde ‘başarı’ da sağladı.
 
Venezuela ‘şimdilik’ başarısız olan son girişim.
 
Ancak bu kez başarısızlıktan daha büyük bir ‘tehdit’ barındırıyor.
 
Rusya…
 
***
 
ABD, önce muhalefet lideri Leopoldo Lopez’i destekledi, ancak ‘ev hapsine’ alınınca, Juan Guaido’yu destekledi.
 
Zaten kötü giden ekonomiyi 
‘ambargolarla’ ve ‘ülkenin yurtdışındaki varlıklarını dondurmakla’ iyice krize soktu.
 
Çünkü, muhalefetin arkasında yeterli halk desteği yoktu.
 
Halk da ‘cebini’ düşünürdü!
 
Ordu da daha fazla karışıklık istemeyeceği için halkla birlikte hareket ederdi!
 
Yani Sosyalist Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu devirirdi!
 
***
 
Ama öyle olmadı.
 

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