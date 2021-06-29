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  • ''Mustafa Kemal Atatürk-2021'' ortak askeri tatbikatı başladı
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''Mustafa Kemal Atatürk-2021'' ortak askeri tatbikatı başladı

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, Bakü'de 'Mustafa Kemal Atatürk-2021' ortak askeri tatbikatı başladı.

DHA29 Haziran 2021 Salı 13:14 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 13:14
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatın temel amacı, iki ülke ordularının savaş operasyonları sırasında karşılıklı faaliyetinin geliştirilmesi, komutanların askeri karar verme ve birliklerin yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu ifade edildi. 30 Haziran'a kadar sürecek tatbikatta; 600 personel, 40 tank ve diğer zırhlı araç, 20 top ve havan, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı, 50 araç yer alıyor.

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